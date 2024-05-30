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Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal incelendi.

Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adaylardan bazılarının alım önceliklerine göre örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu kişilere referans olanların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerindeki incelemelerde kentte ikamet ettiği belirlenen 7 şüpheli ve ilde güncel olarak örgüt için faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıklarını hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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