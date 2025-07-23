Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda süt taşıyan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Diğer yandan E.T.'nin kullandığı kamyonun çalışma nedeniyle bölünmüş yolda ters yöne girdiği iddia edildi. Kamyon şoförü E.T. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.