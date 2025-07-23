Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, süt taşıyan bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda süt taşıyan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Diğer yandan E.T.'nin kullandığı kamyonun çalışma nedeniyle bölünmüş yolda ters yöne girdiği iddia edildi. Kamyon şoförü E.T. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel