Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, süt taşıyan bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, kamyon şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda süt taşıyan 10 AOG 284 plakalı kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31), Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olduğu bildirildi. Cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Diğer yandan E.T.'nin kullandığı kamyonun çalışma nedeniyle bölünmüş yolda ters yöne girdiği iddia edildi. Kamyon şoförü E.T. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Van'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti

Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.