Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddiaya göre İstanbul'dan Edirne'ye doğru seyir halinde olan E.D. idaresindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, S.D.'nin kullandığı 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler kısa sürede durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk ederken, kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan S.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü S.D. ve yolcu R.E. ile diğer aracın sürücüsü E.D. ve F.G. ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Feci kazanın olduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. - TEKİRDAĞ