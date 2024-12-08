Tekirdağ'da Fabrikaya Girmeye Çalışan Maskeli Hırsızlar Yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir fabrikaya girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin dron destekli çalışmasıyla şüpheliler ve onları bekleyen bir kişi yakalandı.
Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yüzleri maskeli 3 şüphelinin bir fabrika bahçesine girmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin dron kullandığı çalışmada, 3 şüpheli ve onları bekleyen bir kişi saklandıkları arazide yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.