TEKİRDAĞ'DA FABRİKADA KAUÇUK MAKİNESİ PATLADI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kauçuk fabrikasında kauçuk makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yaralanan olmayan patlamada, çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, tesislerde hasar meydana geldi. Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kauçuk üretim fabrikasında bugün saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi. Kauçuk kazanının patlamasıyla birlikte tesislerde yangın çıktı. Patlama ve yangında yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Patlama ve yangın nedeniyle tesislerde büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel