Tekirdağ'da fabrikada işçi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, kumaş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek işçinin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikada kumaş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Vakıflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Ülkü Kara (48), kumaş makinesine sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle fabrikaya gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel