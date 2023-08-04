Tekirdağ'da fabrikada işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, kumaş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek işçinin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.