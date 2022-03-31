TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalar sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalar sürüyor.

Yangın, Ergene ilçesinin Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, kısa sürede tesisin diğer bölümlerine de sıçradı. Yangın üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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