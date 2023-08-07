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Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu: Patlamalar peş peşe geldi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.

Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu: Patlamalar peş peşe geldi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Kardeş - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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