Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu: Patlamalar peş peşe geldi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.
Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu: Patlamalar peş peşe geldi
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.