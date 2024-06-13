Tekirdağ'da Evlerinde Uyuşturucu İmal Eden 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde evlerde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 560 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z. ile M.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'da evlerinde kurdukları düzenekle uyuşturucu imal eden 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde evlerde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 560 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme çadırı, ısıtma sistemi, aydınlatma sistemi, 2 fan, hava motoru ve 4 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.
Adreslerde bulunan A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z. ile M.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.