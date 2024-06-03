Tekirdağ'da Evinden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Olay, saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kale Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel