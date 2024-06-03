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Tekirdağ'da Evinden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'da evinin pencerelerini silerken dengesini kaybeden bir kadın, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da evinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen Gonca Kasırga (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kale Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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