Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yapılan çalışma kapsamında Çınarlı Mahallesi'nde S.P. ve C.P'nin evinde yaptığı aramada, 415 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler S.P. ve C.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu, Tekirdağ, Narkotik, Polis, Güncel, Haberler

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