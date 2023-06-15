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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 35 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, kenevir öğütme ve 10 adet uyuşturucu içme aparatı ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 875 lira ele geçirildi.

Ev sahibi Y.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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