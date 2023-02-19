Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Güncel Haberler
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Yavuz Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste, iklimlendirme düzeneği, 31 gram esrar, 45 gram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca mermisi, 8 av tüfeği fişeği, döner bıçağı, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel