Tekirdağ'da evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Kapaklı ilçesinde bir şüphelinin evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde bir şüphelinin evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İ.K'nin evinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel