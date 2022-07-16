Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı - Haberler

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Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evine giren hırsız tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evine giren hırsız tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde yaşayan S.K. evden gelen seslerle uyandı.

Salona gittiğinde evinde tanımadığı bir kişiyi gören S.K ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Ev sahibi S.K, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Ev sahibi S.K, komşuları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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