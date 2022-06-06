Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evden hırsızlık yapan çift gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evden hırsızlık yapan çift gözaltına alındı.

Şarköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde iki kişinin evinden eşya çalındığı ihbarı üzeri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirenlerin Ç.E. ve eşi E.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, E.D'nin Hoşköy Mahallesi'ndeki evinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlılardan Ç.E'nin 44, eşi E.E'nin 28 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Jandarma Tekirdağ Mürefte Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title