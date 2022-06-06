Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı - Haberler

Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evden hırsızlık yapan çift gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evden hırsızlık yapan çift gözaltına alındı. Şarköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde iki kişinin evinden eşya çalındığı ihbarı üzeri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirenlerin Ç.E. ve eşi E.E. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, E.D'nin Hoşköy Mahallesi'ndeki evinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılardan Ç.E'nin 44, eşi E.E'nin 28 suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Jandarma Tekirdağ Mürefte Güncel Haberler

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