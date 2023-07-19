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Tekirdağ'da evde yapılan aramada kazı malzemeleri ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde yapılan aramada kazıda kullanılan malzemeler bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tam otomatik dedektör, bakır arazi arama çubuğu ve dedektör ses kulaklığı ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde A.G. isimli şahsın evinde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet tam otomatik dedektör, 1 adet bakır arazi arama çubuğu ve 1 adet dedektör ses kulaklığı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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