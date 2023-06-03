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Tekirdağ'da Evde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Evde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde S.K'ya ait evde uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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