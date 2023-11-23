Tekirdağ'da Evde Kenevir Sera Operasyonu
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada kenevir serası ve uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evin içerisinde kenevir serası oluşturan şüpheli yakalanırken, evdeki kenevirler ve sera malzemeleri muhafaza altına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi ilçesinde 1 şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 15 kök kenevir, 20 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 2 gram kenevir tohumu sera naylonu ile kaplı demir kafes şeklinde örtülü düzenek ve bitki besleyici gübre ele geçirildi. Olayda şüpheli C.B. yakalanarak işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel