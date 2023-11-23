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Tekirdağ'da Evde Kenevir Sera Operasyonu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada kenevir serası ve uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli yakalandı.