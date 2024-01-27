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Tekirdağ'da evde Hint keneviri yetiştiriciliği yapan 2 şüpheli cezaevine gönderildi

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Tekirdağ'da bir evde yapılan aramada, 2 kilo 805 gram esrar ve 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'da evde kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerin evdeki aramasında, 2 kilo 805 gram esrar, saksılarda 104 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 24 led aydınlatma aşığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirdi.

Evde bulunan H.A, N.A. ve B.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kenevir Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk Emlak Güncel Haberler

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