Tekirdağ'da Evde Barut Satışı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde barut satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.O'nun evine operasyon düzenledi ve aramada çeşitli miktarda barut ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde barut satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametinde barut satışı yaptığını belirlediği H.O'nun evine operasyon düzenledi.
Aramada, 25 kilogram barut, 30 kilogram potasyum nitrat, 4 kilogram kükürt, av tüfeği, elektronik terazi, fişek yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel