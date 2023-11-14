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Tekirdağ'da Evde Barut Satışı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde barut satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.O'nun evine operasyon düzenledi ve aramada çeşitli miktarda barut ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.