Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen ev yangınında 1'i bebek olmak üzere 4 çocuk yangında etkilendi. Çocuklar hastaneye kaldırılırken yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da ev yangını: 1'i bebek 4 çocuk yangından etkilendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen ev yangınında 1'i bebek olmak üzere 4 çocuk yangında etkilendi. Çocuklar hastaneye kaldırılırken yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkez ilçesi Fatih Mahallesi Küme Evler mevkiinde bulunan gecekondu bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderken dumandan etkilenenlerin olduğu bilgisi sağlık ekiplerini de harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerinde giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 112 acil sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 20 günlük bebek ve 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Mahallede polis güvenlik önlemi alırken TREDAŞ ekipleri de bölgeye gelerek olumsuz herhangi bir duruma karşı eve giden elektriği kesti. Ayrıca yangının ilk çıkışında alevlere müdahale eden vatandaşlara da ayran ikram edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ayrıca yanan ev drone ile de havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına boğulan Ayşe Sevgili, "Kızım evimde oturuyordu. Kocası cezaevinde orasını ben verdim. Bir göz mutfağı var. 4 tanede çocuğu var. Evi yandı kül oldu. Ben kiraya çıktım kızımı oraya koydum. Kül oldu evi ne yapacağız sokakta kaldık. Ev yandı bitti bize yardım edin bir yol gösterin. Hiçbir şey kalmadı. Yatacak yerimiz yok" dedi.