Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilin bagajında 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 boş rakı şişesi ve rakı şişelerinde kullanılan 15 jelatin bulundu.

Şüpheli C.D. hakkında, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Alkol, Güncel, Haberler

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