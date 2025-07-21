Tekirdağ'da Eski Kömür Ocağında Ot Yangını

Tekirdağ'da Eski Kömür Ocağında Ot Yangını
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eski kömür ocağında çıkan ot yangınına müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramaması için yoğun çalışmalar sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde eski kömür ocağında ot yangını çıktı. Ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede Edirköy Mahallesi'ndeki eski kömür ocağında, saat 18.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Saray Belediyesi ile ilçe orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangının ağaçlara sıçrama riskine karşı Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinden itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Saray Kaymakamı Refik Özsoy ve Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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