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Tekirdağ'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı.

Zanlı H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen H.D, zırhlı araçla adliyeye getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.D, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

H.D'nin savcılıktaki ifadesinde, tartışmanın eşinin cep telefonunda gördüğü bir mesaj nedeniyle başladığını, tartışma sırasında eşine tokat attığını, sonucun böyle olmasını istemediğini söylediği belirtildi.

Olay

24 Ağustos'ta H.D. tartıştığı eşi E.D'yi darbederek kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Dün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.D'yi Karacakılavuz Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymanpaşa 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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