Tekirdağ'da eşini darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşini darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

A.T. ile eşi G.T, Cemaliye Mahallesi Han Sokağı'ndaki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında G.T. hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Eşini darbettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alının A.T'nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.