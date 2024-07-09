Tekirdağ'da Eşi Tarafından Dövülerek Öldürülen Kadının Katili Kendini Savundu

TEKİRDAĞ'da eşi Buse Ateş Suna'yı (32) döverek öldürdüğü iddiasıyla 'Kesten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açılan Enes Suna (45), tutuklu yargılandığı duruşmada iddiaları reddederek, "Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Eşim nereye gitti, başına ne geldi bilmiyorum" diye kendini savundu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde geçen şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınırken, jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Enes Suna ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Enes Suna hakkında, Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Buse Ateş Suna, yaklaşık 2 ay sonra 14 Nisan'da hayatını kaybetti. Buse Ateş Suna'nın ölümü üzerine Enes Suna hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten öldürme' suçundan yeni bir dava açılması için çalışma başlatıldı.

Enes Suna, 'Kesten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Enes Suna, ölen Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe, babası Yaşar Ateş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapana Enes Suna, olay gecesi eve gelip uyuduğunu iddia ederek, tartışma yaşanmadığını savundu. Suna, "O gece eve gelip yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Annem evden çıkarken gördü. Sonra sabah uyandığımda beni 'eşine şiddet uyguladın' diye ifadeye çağırdılar. Eşim nereye gitti, başına ne geldiğini bilmiyorum" dedi.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli eşinden şiddet gördüğünü anlatarak, ölümünden kocasının sorumlu olduğunu söyledi.

Sanığın annesi Ülküye Suna ise gelininin tartışmanın olduğu gece telefonla konuşup evden ayrıldığını, nereye gittiğini bilmedikleri öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.