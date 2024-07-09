Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Eşi Tarafından Dövülerek Öldürülen Kadının Katili Kendini Savundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da eşi Buse Ateş Suna'yı döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Enes Suna, duruşmada iddiaları reddederek kendini savundu. Enes Suna, eşinin gece telefonla konuşarak evden ayrıldığını ve başına ne geldiğini bilmediğini söyledi.

TEKİRDAĞ'da eşi Buse Ateş Suna'yı (32) döverek öldürdüğü iddiasıyla 'Kesten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açılan Enes Suna (45), tutuklu yargılandığı duruşmada iddiaları reddederek, "Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Eşim nereye gitti, başına ne geldi bilmiyorum" diye kendini savundu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde geçen şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınırken, jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Enes Suna ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Enes Suna hakkında, Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Buse Ateş Suna, yaklaşık 2 ay sonra 14 Nisan'da hayatını kaybetti. Buse Ateş Suna'nın ölümü üzerine Enes Suna hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten öldürme' suçundan yeni bir dava açılması için çalışma başlatıldı.

Enes Suna, 'Kesten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Enes Suna, ölen Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe, babası Yaşar Ateş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapana Enes Suna, olay gecesi eve gelip uyuduğunu iddia ederek, tartışma yaşanmadığını savundu. Suna, "O gece eve gelip yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Annem evden çıkarken gördü. Sonra sabah uyandığımda beni 'eşine şiddet uyguladın' diye ifadeye çağırdılar. Eşim nereye gitti, başına ne geldiğini bilmiyorum" dedi.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli eşinden şiddet gördüğünü anlatarak, ölümünden kocasının sorumlu olduğunu söyledi.

Sanığın annesi Ülküye Suna ise gelininin tartışmanın olduğu gece telefonla konuşup evden ayrıldığını, nereye gittiğini bilmedikleri öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title