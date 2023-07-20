Tekirdağ'da eş zamanlı yasa dışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak yasa dışı bahis, kumar ve oyun makinelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere 25 ekip ve 86 personel katıldı ve 94 iş yerinde yapılan denetimlerde 1067 kişinin Genel Bilgi Sorgulaması (GBT) yapıldı. Aranma kaydı tespit edilen kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.