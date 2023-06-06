Tekirdağ'da Ergene Belediyesine Rüşvet Operasyonu: 20 Gözaltı

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesine düzenlenen rüşvet operasyonunda 5'i belediye personeli olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda iş yeri ve adreslerinde de aramalar yapıldı.

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesine düzenlenen rüşvet operasyonunda 5'i belediye personeli olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Ergene Belediyesine operasyon düzenlendi. Ergene Ergene Belediyesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda, yapılan gerekli inceleme teknik ve fiziki takipten sonra Belediye Zabıta Müdürü A.A., ruhsat bölümünden 5 kişi dahil gözaltına alındı. Operasyonların devamında 15 iş insanı daha yakalanırken, toplamda 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonda aynı zamanda şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde de aramalar yapıldı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ