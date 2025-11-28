Haberler

Tekirdağ'da Engelsiz Aile Okulu Semineri Düzenlendi

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Engelsiz Aile Okulu Projesi kapsamında düzenlenen seminerde engelli birey ve ailelerine sağlıklı aile birlikteliğinin kurulması ve korunması amaçlandı. 2025'in 'Aile Yılı' olarak hatırlatıldığı etkinlikte aile değerleri üzerinde duruldu.

Tekirdağ'da Diyanet İşleri Başkanlığının Engelsiz Aile Okulu Projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü ve Hasan Sezai Tasavvuf Müziği Kültürü Araştırmaları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneğinin katkılarıyla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda, engelli birey ve ailelerinin sağlıklı bir aile birlikteliği kurması, kurulan bu birlikteliğin korunması, güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Engelsiz Aile Okulu Semineri", Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, programda 2025 yılının "Aile Yılı" olduğunu hatırlattı.

Engelsiz Aile Okulu'nu Tekirdağ'daki ailelere hatırlatmak için seminer düzenlendiğini ifade eden Çapcıoğlu, ailenin, kültürün öğrenilip yaşandığı ve nesiller arasında taşındığı en önemli birim olduğunu belirtti.

Aile olmanın aynı zamanda sorumluluk da gerektirdiğine işaret eden Çapcıoğlu, şunları kaydetti:

"Aile ne kadar güçlü ve değerli olursa o toplum, bugününü ve geleceğini de tasarlama imkanına sahip oluyor. Biz doğduğumuz ailede birtakım değerlerle buluşursak ne güzel, ne şanslıyız ama bazen 'şanssız' diyebileceğimiz durumlar da oluyor. Birtakım sorunlarla hayatın henüz başında tanışan, onlarla mücadele ede ede hayata hazırlanan insanlarımız da var. Genel adı dezavantajlı gruplar oluyor ama herkes aslında hayatın bir aşamasında bazen avantajlı, bazen de dezavantajlı durumda olabiliyor. Doğrusu bu bir his. Kendimizi nasıl hissettiğimizle doğrudan ilgili."

İl Müftüsü Mustafa Soykök de aile değerlerine sahip çıkmanın önemine değindi.

Programa, Dernek Başkanı Necmi Özgül, engelli dernekleri üyesi aileler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
