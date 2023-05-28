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Tekirdağ'da engelliler taşımalı sistemle oyunu kullanıyor

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde engelli vatandaşlar taşımalı sistemle oyunu kullanıyor.

Tekirdağ'da engelliler taşımalı sistemle oyunu kullanıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde engelli vatandaşlar taşımalı sistemle oyunu kullanıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri devam ediyor. Vatandaşlar sandık başlarına gelip oylarını kullanırken, engelli vatandaşlar da Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi araçlarıyla okullara taşınarak oylarını kullanmaları sağlanıyor. SEKOMER Aracıyla evinden alınan Hasım Takdemir, Anadolu Lisesindeki sandıkta oyunu kullandıktan sonra araçla geri evine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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