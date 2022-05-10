Tekirdağ'da engelliler haftası renkli başladı

TEKİRDAĞ - Engelliler Haftası Tekirda'da renkli başladı. Çelenk sunma töreninde engelliler gönüllerince eğlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Engelliler Haftası' çerçevesinde tören düzenlendi. Eski Valilik önünde düzenlenen törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Engelliler Dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, engellilerden tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Engellilerin oyun havaları katılımcı vatandaşlar tarafından çokça beğenildi.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Uslu, "İnşallah daha fazla, daha sıklıkla sorunları daha çok masaya yatırıp, sorunları çözmekte umutluyuz. Azmimiz var, gayretimiz var. Birlikteliğimize güveniyoruz. Elbette rakamsal artışlarımız var. Erişe bilirlik faaliyetlerimiz pandemiye rağmen devam etmişti. 6 tane kuruluşumuza erişe bilirlik belgesi vermiş bulunuyoruz" dedi.