Tekirdağ'da Engelliler Haftası Etkinlikleri

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kentte etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sergi açıldı.

Vali Soytürk, ilk olarak, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Özel Bakım Merkezlerinde kalan engelli bireylerin ve Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri tarafından yapılan el sanatları ve el ürünleri sergisini gezdi.

Eserleri inceleyen Soytürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soytürk, ardından engelli bireylerin sergilediği sahne gösterilerini izledi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.