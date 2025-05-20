Tekirdağ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' tanıtıldı. Ekipler, 19 Mayıs programlarında vatandaşlara projeyi ve mobil uygulamaları anlatarak yaklaşık 50 bin kişiyi bilgilendirdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlara projeyi tanıttı.
Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.
Ekiplerin yaklaşık 50 bin kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel