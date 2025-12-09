Tekirdağ'da polis ve jandarmaya 64 yeni araç tahsis edildi

TEKİRDAĞ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 64 yeni araç, törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul'da hayırseverlerce bağışlanan araçlardan Tekirdağ'a tahsis edilen 64 aracın teslimi gerçekleştirildi. Teslim töreni Süleymanpaşa sahil dolgu alanda düzenlendi.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Güngör ile polis ve jandarma ekipleri katıldı. Törende konuşan Vali Soytürk, gönderilen araçlarla kentteki ekip sayısının iki katına çıktığını belirterek, "Bu araçlarla ne yapıyoruz? Bunu şehirde görüyorsunuz, ekip sayımızı iki katına çıkardık, daha görünür, daha çok denetim gerçekleştiriyoruz. Peki bu denetimi yapıyoruz da ne oluyor? Geçen yıla göre Tekirdağ'da kazalarda ölen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 40 daha düşük. Bir başka veri vermek isterim, denetimler iki katına yakın bir şekilde artmasına rağmen ceza sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 daha az. Bu ne anlama geliyor? Vatandaşımız denetimleri gördükçe daha dikkat ediyor, daha dikkat ettikçe kurallara uyuyor, uyunca kaza yapmıyor, ölüm olmuyor, ceza yemiyor. Denetimlerdeki maksat da bu. Bu yüzden bu projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyor, tekrardan bakanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından dua edildi. Araçların anahtarları polis ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Tahsis edilen 64 aracın 43'ü emniyet, 21'i de jandarmanın kullanımına sunuldu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -