Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasına Başladı: Fideler Korundu
Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının inşaatı başladı. 82 yaşındaki Zeliha teyzeye ait fideler, inşaat alanından başka bir yere özenle taşındı.
Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binasının inşaat çalışmalarına, arsadaki yaşlı kadına ait fidelerin başka bir alana taşınmasının ardından başladı.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, yeni hizmet binasının yapılacağı alanda incelemede bulundu.
Ekipler, 82 yaşındaki bir kadının arsada sebze yetiştirdiğini belirledi.
Kadının emeğinin zayi olmaması için fideler özenle sökülerek başka bir yere taşındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "82 yaşındaki Zeliha teyzemizin Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü arsamız içerisinde kalan fidelerini deplase ettik. Emeğini zayi etmedik, binamız inşaatında hafriyat işine Zeliha teyzemizin hayır duasıyla başladık." ifadelerine yer verildi.