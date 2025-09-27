Tekirdağ'da ELMAS Programı Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında ELMAS Programı Çalıştayı düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ticaret ve Sanayi Odasındaki programda meslek liselerinin hem bireysel hem de toplumsal açıdan birçok faydasının bulunduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin, ülkelerin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın artırılmasında önemli role sahip olduğuna dikkati çeken Soytürk, "Meslek liselerinde öğrenciler, mezun olmadan staj ve uygulamalı eğitim sayesinde iş tecrübesi kazanır. Öğrenciler, kültür derslerinin yanında mesleki beceriler de edinir. Sanayi, turizm ve hizmet sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirilir. Okul mezunları, kendi işlerini kurma şansına sahip olur. Gençler, erken yaşta çalışma hayatının içinde oldukları için öz güvenleri gelişir." dedi.

"Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pilot seçilen 13 mesleki ve teknik lisesinden biri oldu"

Soytürk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen ELMAS Programı'nın önemini vurguladı.

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında hayata geçirilen ELMAS Programı ile Türkiye'nin savunma sanayisi ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirileceğini dile getiren Soytürk, "Bu program ile ayrıca kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliği mekanizmaları, okullarda yeni atölye ile laboratuvarlar kurulacak ve yerli ve milli üretim süreçlerine doğrudan katkı sunulacaktır. Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Türkiye genelinde pilot olarak seçilen 13 mesleki ve teknik lisesinden biri oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da savunma sanayisi sektörüyle ilgili bilgi verdi.

Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş da sektörün ihtiyaçları konusunda sunum yaptı.

Programa Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, kurum müdürleri ve sanayiciler katıldı.