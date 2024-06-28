Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da elektrik trafosu patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sanayi bölgesindeki otluk alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan ve sanayi bölgesindeki otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Trafodan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye, itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, TREDAŞ ekipleri bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını tedbir amaçlı kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hicabi Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, trafonun patlaması sonucu çıktığını söyledi.

Fabrika çevresinde kuru otların bulunmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğünü aktaran Çelik, fabrikalara sıçramadan yangının kontrol altına alındığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Tekirdağ İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

 İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

Bakmadan Geçme

Yıldız- Mahmutbey metro hattında ne oldu? Yıldız- Mahmutbey metro hattı kapalı mı? EN YENİ CUMA MESAJLARI 28 HAZİRAN | Duali, ayetli, kısa ve anlamlı Cuma sözleri neler? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 28 Haziran TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Kredi kartlarında temassız ödeme limit kaç oldu? Temassız ödeme limiti kaç TL? Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk kaç yaşında ve ne iş yapıyor? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Tolga Sarıtaş evlendi mi, kiminle evlendi? Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi mi? TSK personel kanununda değişiklik yapıldı! Resmi Gazete bugün (28 Haziran) kararları neler? Askerlere sosyal medya yasaklandı mı, askerlerin Instagram, Facebook paylaşım yapmaları yasak mı TSK 2024? 28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
'Öğrencisi öldürdü' deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title