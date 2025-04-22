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Tekirdağ'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı, Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı, Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir işçi yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, ilçede yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy yolu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yol yapım çalışmalarında, elindeki demir çubuk yüksek gerilim hattına temas eden Y.İ. elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Y.İ.sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 191 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

-Üst aramalarında uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada 1451 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ş. ve L.A. şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine B.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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