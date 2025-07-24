Tekirdağ'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir araç yıkama sırasında elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki D.D., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde D.D. (16) araç yıkarken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D. kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel