Tekirdağ'da el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı - Haberler

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Tekirdağ'da el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması kameraya yansıdı

Çorlu ilçesinde el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorlu ilçesinde el freni çekili olmayan otomobilin kaldırıma çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemalettin Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket etmeye başladı.

Az ilerideki kaldırıma çarpan otomobili, bir iş yeri sahibinin durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin ayak parmakları üzerinden geçmesi üzerine hafif yaralanan C.T. olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince tedavi edildi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Otomobil, Çorlu, Güncel, Haberler

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