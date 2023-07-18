Tekirdağ'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekli Yakalama

Tekirdağ'da ehliyet sınavına girecek arkadaşına kopya vermek için düzenek kuran şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olay pes dedirtti. Ehliyet sınavına girecek olan arkadaşına kopya vermek için kamera ve mikrofonlar ile düzenek kuran şahıs, vatandaşların dikkatini çekince yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde boş arazide dolaşan iki şahsı gören vatandaşlar durumlarından şüphelendikleri için polise haber verdi. Şahısları bir süre uzaktan izleyen polis ekipleri, şahıslardan birinin sürekli olarak telefonla konuştuğunu görünce kimlik kontrolü yapmak üzere şahısların yanına gitti. Polis ekiplerini karşılarında gören şahıslar kaçmaya başlayınca, polis ekipleri ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Şüphelilerde S.A., polis ekipleri tarafından yakalanmış, üzerinde 3 adet mikro kamera, 4 adet USB kablosu, 3 adet mikro kulaklık, 2 adet ses sağlayıcı cihaz, 2 adet taşınabilir kablosuz internet cihazı, 1 adet powerbank, 2 adet mikrofon yerleştirme aparatı cımbız, 2 adet cep telefonu ve 1 adet düzenek saklamaya yarayan kılıf ele geçirildi. Diğer şüphelinin ise C.B. olduğu tespit edildikten sonra yakalandı.

Şüpheli S.A. ifadesinde üzerinde yakalanan malzemeleri ehliyet sınavına girecek olan C.B.'ye 3 bin TL karşılığında kopya vermek için hazırladığını beyan etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ