TEKİRDAĞ'DA EĞİTİMİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER 'TRAFİK DEDEKTİFİ' OLDU

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası'nda sahil dolgu alanında etkinlik parkuru kurularak, çocuklara trafik eğitimi verildi. Parkuru başarı ile tamamlayan öğrencilere Vali Aziz Yıldırım, 'trafik dedektifi' kartları verdi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası'nda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri sahil dolgu alanda etkinlik gerçekleştirdi. Alana kurulan parkurda aralarında kuryelerinde bulunduğu motosikletli ekipler gösteri yaptı. Daha sonra alanda, polis eşliğinde, çocuklar kurulan parkurda akülü arabalarla, trafik kuralları çerçevesinde tur attı. Parkuru başarı ile tamamlayan öğrencilere Vali Aziz Yıldırım tarafından, 'trafik dedektifi' kartları verildi.

Vali Yıldırım, hafta kapsamında etkinliklerin devam ettiğini belirterek, "Bugün özellikle öğrencilerimizle, onların eğitimlerini, onlara farkındalığı ortaya koyabilmek için onlarla birlikte olduk. Sonrasında da burada bizim trafik güvenliğini sağlayan ekiplerimiz var ve bu ekiplerimizin donanımları var, araçları, motosikletler, uzaktan takip cihazları, radarlar gibi. Trafik ekiplerimizin çalıştığı diğer el araçları var. Bunlarla birlikte, bunları

vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Öğrencilerimize, gençlerimize tanıtıyoruz. Bütün gün boyunca burada bu faaliyet sürecek. Tüm vatandaşlarımızı buraya gelmeye davet ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel