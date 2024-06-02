Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.

Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.

Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.