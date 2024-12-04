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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmenler ve İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmenler ve İnsan Kaçakçılığı Operasyonu
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı ve bir ticari araçta şişme bot ile pompa da ele geçirildi.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki uygulamada bir ticari araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta şişme bot ve şişirme pompası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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