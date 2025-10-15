Haberler

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmenler ve Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, il emniyet ekiplerince durdurulan bir otomobilde 5 düzensiz göçmen ve bir hükümlü yakalandı. Araçtaki hükümlünün 14 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir otomobilde 5 düzensiz göçmen ve bir hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilin içinde ve bagajında 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araçtaki bir şüphelinin 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılarının, söz konusu otomobilin sol dikiz aynasına beyaz havlu bağlayarak araca düğün konvoyunda süsü verdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.