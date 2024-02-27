Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan kontrolde 2 düzensiz göçmen ve otomobil sürücüsü yakalandı. Çerkezköy ilçesinde ise bir zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, pasaport, kimlik belgesi ve ikamet izin belgesi olmayan 2 yabancı uyruklu ve otomobil sürücüsü yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada A.V'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Göçmen 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kaç yaşında, nereli? İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title