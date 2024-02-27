Tekirdağ'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan kontrolde 2 düzensiz göçmen ve otomobil sürücüsü yakalandı. Çerkezköy ilçesinde ise bir zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, pasaport, kimlik belgesi ve ikamet izin belgesi olmayan 2 yabancı uyruklu ve otomobil sürücüsü yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada A.V'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.