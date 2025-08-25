Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giren 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesindeki denetimde bir kamyoneti durdurdu.

Araçta bulunan 19 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
