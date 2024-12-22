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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Yakalandı, 1 Gözaltı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 17 Yakalandı, 1 Gözaltı
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Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Şişme botun ele geçirildiği aracın sürücüsü, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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