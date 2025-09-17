Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 165 Göçmen Yakalandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 165 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte güvenlik güçlerinin vatandaşların huzurunu temin noktasında kararlılıkla ve başarıyla görev yaptığını belirtti.

Kent genelinde yapılan çalışmalarda geçen ay çeşitli suçlardan aranan 1067 şüphelinin yakalandığını aktaran Soytürk, "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 722 denetim yapıldı. Ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 işletme geçici olarak faaliyetten menedilerek, toplamda 73 işletmeye 2 milyon 598 bin lira cezai işlem uygulandı. 108 hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karışan 104 şahıs yakalandı." dedi.

Terör örgütlerine yönelik 5 operasyon yapıldığını ve 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Soytürk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 37 operasyon düzenlendiğini, 3 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Narkotik suçlarına yönelik 657 operasyonda 753 şüphelinin yakalandığını, 50 şüphelinin tutuklandığını belirten Soytürk, "İlimiz genelinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 14 organizatör yakalanmış, bunların 7'si tutuklanmıştır. Ayrıca farklı uyruklarda toplamda 165 düzensiz göçmen yakalandı." diye konuştu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.